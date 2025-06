Figura retorica che esprime un unico concetto per mezzo di due termini coordinati nei cruciverba: la soluzione è Endiadi

ENDIADI

Curiosità e Significato di Endiadi

Hai risolto il cruciverba con Endiadi? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 7 lettere più frequenti: Endiadi.

Perché la soluzione è Endiadi? Le endiadi sono figure retoriche che collegano due termini coordinati per esprimere un concetto unico, creando un effetto di rafforzamento o enfasi. Spesso si usano due parole affini o complementari per comunicare un'idea più potente e suggestiva. È come mettere insieme due elementi per rendere ancora più evidente il messaggio che si vuole trasmettere.

Come si scrive la soluzione Endiadi

Non riesci a risolvere la definizione "Figura retorica che esprime un unico concetto per mezzo di due termini coordinati"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

E Empoli

N Napoli

D Domodossola

I Imola

A Ancona

D Domodossola

I Imola

