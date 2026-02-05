Il Diego del cinema

Home / Soluzioni Cruciverba / Il Diego del cinema

La soluzione di 11 lettere per la definizione 'Il Diego del cinema' è 'Abatantuono'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ABATANTUONO

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Il Diego del cinema" corrisponde a una soluzione formata da 11 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Il Diego del cinema". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Paola Cammarota, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo processo di controllo permette di adottare la soluzione con tranquillità anche nei cruciverba più impegnativi.

Perché la soluzione è Abatantuono? Abatantuono è un attore e comico italiano noto per il suo ruolo nel mondo del cinema, dove ha interpretato personaggi memorabili e ha contribuito a molte commedie di successo. La sua presenza sul grande schermo ha lasciato un segno indelebile, rendendolo un simbolo di umorismo e talento nel panorama cinematografico italiano. È considerato una delle figure più rappresentative del cinema comico italiano.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Il Diego del cinema nei cruciverba: la soluzione di 11 lettere è Abatantuono

Se la definizione "Il Diego del cinema" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Il Diego del cinema" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 11 lettere della soluzione Abatantuono:

A Ancona B Bologna A Ancona T Torino A Ancona N Napoli T Torino U Udine O Otranto N Napoli O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Il Diego del cinema" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Un popolare DiegoHa recitato nel film Compromessi sposiUno dei protagonisti del film Puoi baciare lo sposoLa Chiatti del cinemaIl Filippo del cinemaLa Braga del cinemaIl loggione del cinemad oro: il premio della Festa del cinema di Roma