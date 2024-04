La Soluzione ♚ Al centro dell Artide

La soluzione di 8 lettere per la definizione: Al centro dell Artide. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : POLO NORD

Curiosità su Al centro dell artide: al nord geografico, secondo la percezione umana. lo stesso argomento in dettaglio: mar glaciale artico, artide nordamericano e groenlandia. l'artide non... Il polo nord è la zona più a nord (o più a settentrione) di un qualsiasi corpo celeste (es. un pianeta o una stella) e viene usato come sistema di riferimento primario rispetto al polo sud. Facendo riferimento alla Terra, il termine può indicare diversi punti geografici posti sulla superficie terrestre, la maggior parte dei quali sono situati nel Mar Glaciale Artico, ed è utilizzato anche per riferirsi in maniera generica a quella regione del mondo denominata Artide o in alcuni casi al territorio compreso all'interno del circolo polare artico. Con "polo nord" si può anche intendere il polo magnetico.

