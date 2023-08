È al centro dell Artide - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: È al centro dell Artide. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : POLO NORD

Significato/Curiosità : È al centro dell Artide

Il Polo Nord è il punto centrale dell'Artide, situato esattamente al centro dell'oceano Artico. Questo luogo è noto per essere il punto di massima latitudine settentrionale sulla Terra, rappresentando il vertice del globo terrestre. La regione polare circostante è caratterizzata da paesaggi ghiacciati, vasti mari di ghiaccio e un clima estremamente freddo. Il Polo Nord ha un'enorme importanza geografica e scientifica, ma anche un significato simbolico, spesso associato all'avventura e all'esplorazione. La ricerca polare e la comprensione dell'ambiente artico hanno un impatto cruciale sul nostro comprensione dei cambiamenti climatici globali.

