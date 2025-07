Finiscono nel microonde nei cruciverba: la soluzione è Surgelati

SURGELATI

Curiosità e Significato di Surgelati

Perché la soluzione è Surgelati? Surgelati indica alimenti che sono stati sottoposti a congelamento rapido per mantenere freschezza e qualità. Sono pratici e comodi da usare, perché si possono riscaldare facilmente nel microonde. Questa parola rappresenta quei cibi pronti che, una volta scongelati, sono ideali per una cena veloce senza rinunciare al gusto. Insomma, sono la soluzione perfetta per chi ha poco tempo ma non vuole rinunciare alla bontà.

Come si scrive la soluzione Surgelati

S Savona

U Udine

R Roma

G Genova

E Empoli

L Livorno

A Ancona

T Torino

I Imola

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

C U S I O Mostra soluzione



Scopri definizioni su "USCIO" USCIO

