Si conservano nei sili - Cruciverba

Databile agli inizi del xiv sec.,trova nella frazione di. chiesa di san nicola, oratorio delle anime,trova adiacente alla chiesa parrocchiale...

I cereali sono un'ampia varietà di prodotti agricoli di interesse alimentare. Sono inclusi nella categoria i cereali principali come grano, riso, mais, orzo, avena e segale, e cereali minori come sorgo, miglio, teff, triticale, scagliola o Lacrime di Giobbe. Sono per la maggior parte piante della famiglia delle poaceae, ma appartengono ai cereali anche piante di altre famiglie botaniche, come per esempio il grano saraceno o la quinoa, che hanno in comune con gli altri cereali il fatto di essere coltivate per il loro grano.