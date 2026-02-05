Charles : interpretò molti film d azione

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Charles : interpretò molti film d azione' è 'Bronson'.

SOLUZIONE: BRONSON

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Charles : interpretò molti film d azione" corrisponde a una soluzione formata da 7 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Charles : interpretò molti film d azione". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Luca Bianchi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

Perché la soluzione è Bronson? Charles Bronson è noto per aver interpretato numerosi ruoli in film d'azione, diventando un simbolo del genere. La sua presenza scenica e il suo stile intenso gli hanno garantito grande popolarità tra gli appassionati di cinema movimentato. Con una carriera ricca di successi, Bronson ha lasciato un'impronta indelebile nel mondo del cinema d'azione.

Charles : interpretò molti film d azione nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Bronson

In presenza della definizione "Charles : interpretò molti film d azione", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Charles : interpretò molti film d azione" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Bronson:

B Bologna R Roma O Otranto N Napoli S Savona O Otranto N Napoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Charles : interpretò molti film d azione" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

