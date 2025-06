Negli Anni 50 e 60 Daniel Gélin interpretò molti film nei cruciverba: la soluzione è Negli

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Negli Anni 50 e 60 Daniel Gélin interpretò molti film' è 'Negli'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

NEGLI

Curiosità e Significato... La parola Negli è una soluzione di 5 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Negli.

Perché la soluzione è Negli? Negli è una preposizione articolata composta da in e gli, usata per indicare un periodo di tempo, un luogo o un'epoca specifica, come negli anni '50 e '60. Serve a collegare un complemento di tempo o di luogo al resto della frase, rendendo più chiara e fluida la comunicazione. È fondamentale nella costruzione di frasi che indicano momenti storici o ambientazioni precise.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Movimento artistico nato tra gli Anni 50 e gli Anni 60Rock noto attore statunitense degli Anni 50 e 60Un imbattibile purosangue italiano degli Anni 50Un auto Lancia degli Anni 60La Brigitte icona degli Anni 60

N Napoli

E Empoli

G Genova

L Livorno

I Imola

