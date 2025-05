Lo interpretò Alvaro Vitali in molti film nei cruciverba: la soluzione è Pierino

PIERINO

Curiosità e Significato di "Pierino"

Hai risolto il cruciverba con Pierino? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 7 lettere più frequenti: Pierino.

Pierino è un personaggio comico interpretato dall'attore italiano Alvaro Vitali, famoso per la sua presenza in numerosi film di commedia degli anni '70 e '80. Il personaggio è un ragazzo scatenato e impertinente, spesso coinvolto in situazioni esilaranti e disavventure divertenti.

Come si scrive la soluzione: Pierino

Hai trovato la definizione "Lo interpretò Alvaro Vitali in molti film" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

P Padova

I Imola

E Empoli

R Roma

I Imola

N Napoli

O Otranto

