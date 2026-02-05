Celebre navigatore olandese dal quale un mare dell Artide ha preso il nome

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Celebre navigatore olandese dal quale un mare dell Artide ha preso il nome' è 'Barents'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: BARENTS

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Celebre navigatore olandese dal quale un mare dell Artide ha preso il nome" corrisponde a una soluzione formata da 7 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Celebre navigatore olandese dal quale un mare dell Artide ha preso il nome". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Alessia Mogavero, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo processo di controllo permette di adottare la soluzione con tranquillità anche nei cruciverba più impegnativi.

Perché la soluzione è Barents? I BARENTS sono noti per aver esplorato le terre artiche, dando il nome a un mare. La loro fama deriva dalle imprese di un famoso esploratore olandese che ha attraversato le gelide acque del nord. Questi avventurieri hanno tracciato rotte importanti, contribuendo alla conoscenza di territori inesplorati. La regione che porta il loro nome rappresenta un punto di riferimento nello studio delle aree artiche e delle rotte polari.

In presenza della definizione "Celebre navigatore olandese dal quale un mare dell Artide ha preso il nome", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Celebre navigatore olandese dal quale un mare dell Artide ha preso il nome" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Barents:

B Bologna A Ancona R Roma E Empoli N Napoli T Torino S Savona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Celebre navigatore olandese dal quale un mare dell Artide ha preso il nome" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

