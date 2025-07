Scoprì le isole Svalbard nei cruciverba: la soluzione è Barents

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Scoprì le isole Svalbard' è 'Barents'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

BARENTS

Curiosità e Significato di Barents

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 7 lettere Barents, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Barents? Le BARENTS sono un arcipelago artico situato tra Norvegia e Russia, noto per i suoi paesaggi ghiacciati e la fauna unica come orsi polari e volatili marini. Il nome deriva dal mare di Barents, che lo bagna, e rappresenta un territorio affascinante, ricco di storia e mistero, perfetto per chi cerca avventure estreme o studi sul clima e l’ecosistema artico.

Come si scrive la soluzione Barents

La definizione "Scoprì le isole Svalbard" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

B Bologna

A Ancona

R Roma

E Empoli

N Napoli

T Torino

S Savona

