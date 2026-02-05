Fa capo al Papa

SOLUZIONE: CHIESA

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Fa capo al Papa" corrisponde a una soluzione formata da 6 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Fa capo al Papa". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Anna Spiotta, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.

Perché la soluzione è Chiesa? La chiesa rappresenta l'istituzione religiosa che ha come guida spirituale il Papa, simbolo della sua autorità e della fede cattolica nel mondo. È un luogo di incontro per i credenti e un centro di diffusione dei valori cristiani. La sua influenza si estende anche nella cultura e nella storia, mantenendo un ruolo di riferimento per milioni di persone.

Questa pagina è dedicata alla definizione "Fa capo al Papa" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Fa capo al Papa" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 6 lettere della soluzione Chiesa:

C Como H Hotel I Imola E Empoli S Savona A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Fa capo al Papa" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

