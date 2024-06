L associazione di Stati che fa capo al Regno Unito

: La parola Commonwealth deriva dall'unione di common (comune) e wealth (benessere), cioè benessere comune. Il Commonwealth delle nazioni o Commonwealth (acronimo CN) è un'organizzazione intergovernativa di 56 Stati indipendenti, quasi tutti accomunati (eccetto Mozambico, Ruanda, Gabon e Togo) dalla passata appartenenza all'Impero britannico, del quale esso rappresenta una sorta di sviluppo su base volontaria. La popolazione complessiva degli Stati che vi aderiscono è di oltre due miliardi di persone.

Inglese: Sostantivo: Commonwealth . bene comune. Italiano: Sostantivo: Commonwealth ( approfondimento) m sing . (forestierismo) (storia) (politica) (diritto) organizzazione intergovernativa formata dal Regno Unito, da alcune sue ex colonie e da altri stati collegati, per promuoverne la cooperazione economica e politica. Sillabazione: Lemma non sillababile . Pronuncia: Pronuncia mancante.