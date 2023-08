Ha a capo il papa - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Ha a capo il papa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 17 lettere : SANTA ROMANA CHIESA

Significato/Curiosita : Ha a capo il papa

In seguito esclusivamente al vescovo di roma. il primo capo di una chiesa a ricevere il titolo di papa fu in realtà non un vescovo di roma, ma eraclio... Termini "chiesa cattolica", "cattolicesimo" o "cattolico", vedi cattolicità, chiesa cattolica (disambigua) o cattolicesimo (disambigua). la chiesa cattolica...