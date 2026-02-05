Calze sopra il ginocchio

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Calze sopra il ginocchio' è 'Parigine'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: PARIGINE

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Calze sopra il ginocchio" corrisponde a una soluzione formata da 8 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Calze sopra il ginocchio". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Anna Spiotta, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

Perché la soluzione è Parigine? Le parigine sono indumenti che si estendono fino sopra il ginocchio, offrendo un tocco elegante e raffinato all'abbigliamento femminile. Sono spesso utilizzate per completare un outfit alla moda, aggiungendo un aspetto sensuale o sofisticato. Questi accessori sono molto apprezzati sia in contesti casual che eleganti, contribuendo a valorizzare le gambe e a dare un tocco di stile distintivo.

In presenza della definizione "Calze sopra il ginocchio", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Calze sopra il ginocchio" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 8 lettere della soluzione Parigine:

P Padova A Ancona R Roma I Imola G Genova I Imola N Napoli E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Calze sopra il ginocchio" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

