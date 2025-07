Calze da donna che arrivano sopra il ginocchio nei cruciverba: la soluzione è Parigine

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Calze da donna che arrivano sopra il ginocchio' è 'Parigine'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

PARIGINE

Curiosità e Significato di Parigine

Perché la soluzione è Parigine? Le parigine sono calze da donna che arrivano sopra il ginocchio, spesso trasparenti o con motivi eleganti. Sono un accessorio di moda versatile, perfetto per aggiungere un tocco sofisticato a ogni outfit. Ideali per occasioni speciali o per valorizzare le gambe con stile, le parigine sono un classico intramontabile del guardaroba femminile. Semplicemente, un dettaglio che fa la differenza.

Come si scrive la soluzione Parigine

Se ti sei imbattuto nella definizione "Calze da donna che arrivano sopra il ginocchio", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

P Padova

A Ancona

R Roma

I Imola

G Genova

I Imola

N Napoli

E Empoli

