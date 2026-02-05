Ci va la barca che ha il timone fuori uso

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Ci va la barca che ha il timone fuori uso' è 'Deriva'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: DERIVA

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Ci va la barca che ha il timone fuori uso" corrisponde a una soluzione formata da 6 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Ci va la barca che ha il timone fuori uso". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Luca Bianchi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

Perché la soluzione è Deriva? Quando la barca si muove senza controllo e senza una direzione precisa, si dice che sta subendo una deriva. È un fenomeno che si verifica quando il timone è fuori uso o assente, lasciando l'imbarcazione a essere spinta dal vento e dalle correnti senza possibilità di guida. La deriva può rendere difficile il ritorno in porto e rappresenta una situazione di pericolo per chi naviga.

Quando la definizione "Ci va la barca che ha il timone fuori uso" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Ci va la barca che ha il timone fuori uso" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 6 lettere della soluzione Deriva:

D Domodossola E Empoli R Roma I Imola V Venezia A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Ci va la barca che ha il timone fuori uso" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

