DERIVA

Curiosità e Significato di Deriva

La parola Deriva è una soluzione di 6 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Deriva.

Perché la soluzione è Deriva? Deriva indica il movimento lento e continuo di qualcosa che si sposta senza controllo o guida, come una nave senza timone. È anche usata in senso figurato per descrivere situazioni o opinioni che si allontanano da un punto di partenza o da un’idea iniziale. In breve, rappresenta il modo in cui le cose possono allontanarsi progressivamente dalla loro posizione originale.

D Domodossola

E Empoli

R Roma

I Imola

V Venezia

A Ancona

