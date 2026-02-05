Arnesi per le evasioni

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Arnesi per le evasioni' è 'Lime'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: LIME

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Arnesi per le evasioni" corrisponde a una soluzione formata da 4 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Arnesi per le evasioni". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Paola Cammarota, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questa verifica consente di utilizzare la soluzione con maggiore sicurezza, anche in presenza di schemi complessi o incroci articolati.

Perché la soluzione è Lime? Il lime è uno strumento utilizzato per modellare e rifinire materiali come legno, metallo o plastica, spesso impiegato anche da chi deve uscire di nascosto o compiere azioni furtive. Con la sua lama affilata permette di limare e rendere più discreti gli oggetti, facilitando così le evasioni o fughe rapide. È un attrezzo che, grazie alla sua funzionalità, può essere considerato un alleato nelle situazioni di evasione.

Se la definizione "Arnesi per le evasioni" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Arnesi per le evasioni" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 4 lettere della soluzione Lime:

L Livorno I Imola M Milano E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Arnesi per le evasioni" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

