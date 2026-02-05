Apparecchio di precisione

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Apparecchio di precisione' è 'Nonio'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: NONIO

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Apparecchio di precisione" corrisponde a una soluzione formata da 5 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Apparecchio di precisione". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Luca Bianchi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.

Perché la soluzione è Nonio? Il nonio è uno strumento di misura molto preciso, utilizzato per leggere valori con alta accuratezza su strumenti come i calibri o gli strumenti di misura. Permette di determinare con esattezza frazioni di unità, migliorando la precisione delle rilevazioni. Grazie a questo dispositivo, si ottengono letture più affidabili e dettagliate, fondamentali in ambiti come l'ingegneria e la metrologia.

Quando la definizione "Apparecchio di precisione" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Apparecchio di precisione" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Nonio:

N Napoli O Otranto N Napoli I Imola O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Apparecchio di precisione" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

