Un regolo di precisione nei cruciverba: la soluzione è Nonio

Home / Soluzioni Cruciverba / Un regolo di precisione

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Un regolo di precisione' è 'Nonio'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

NONIO

Curiosità e Significato di Nonio

Vuoi sapere di più su Nonio? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 5 lettere nella pagina dedicata: Nonio.

Perché la soluzione è Nonio? Il termine nonio indica un piccolo strumento di misura, solitamente presente su un calibro o un micrometro, utilizzato per leggere con precisione frazioni di millimetro. È fondamentale in campi come l’ingegneria e la lavorazione metallica, garantendo misure accurate e affidabili. In pratica, il nonio permette di ottenere dettagli minimi di cui abbiamo bisogno per risultati perfetti e professionali.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Lo è una pergamena decorata con finezza e precisioneI piccoli dardi di un gioco di precisioneHanno i cambiamenti climatici con una precisione sorprendentePrecisione puntualitàCon assoluta precisione

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Nonio

Hai trovato la definizione "Un regolo di precisione" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

N Napoli

O Otranto

N Napoli

I Imola

O Otranto

E C R O C C A T I Mostra soluzione



Scopri definizioni su "CRETACICO" CRETACICO

Consulta le soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate nella pagina dedicata. Trovi tutto per La Settimana Enigmistica e altri giochi di logica.