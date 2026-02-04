Scarpa con un alta zeppa

SOLUZIONE: ZATTERONE

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Scarpa con un alta zeppa" corrisponde a una soluzione formata da 9 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Scarpa con un alta zeppa". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.

Perché la soluzione è Zatterone? Uno zatterone è un tipo di calzatura caratterizzata da una suola molto spessa e alta, che dà un'illusione di altezza e comfort. Spesso utilizzato per moda o per guadagnare qualche centimetro in più, questo tipo di scarpa si distingue per la sua struttura robusta e voluminoso. Le zatterone sono apprezzate sia in ambito casual che elegante, offrendo un look particolare e originale.

La soluzione associata alla definizione "Scarpa con un alta zeppa" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Scarpa con un alta zeppa" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 9 lettere della soluzione Zatterone:

Z Zara A Ancona T Torino T Torino E Empoli R Roma O Otranto N Napoli E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Scarpa con un alta zeppa" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

