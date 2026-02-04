Si stringe in vita

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Si stringe in vita' è 'Cinghia'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: CINGHIA

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Si stringe in vita" corrisponde a una soluzione formata da 7 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Si stringe in vita". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Luca Bianchi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questa verifica consente di utilizzare la soluzione con maggiore sicurezza, anche in presenza di schemi complessi o incroci articolati.

Perché la soluzione è Cinghia? Una cinghia è un elemento elastico che si avvolge intorno alla vita, spesso usato per fissare o fissare oggetti, oppure come accessorio di abbigliamento per mantenere i pantaloni in posizione. La sua funzione principale è quella di stringere e adattarsi al corpo o a una superficie, garantendo sicurezza e stabilità. Questo oggetto può essere in materiali diversi, come cuoio, tessuto o plastica, e trova impiego anche in meccanica e trasmissione di energia.

La soluzione associata alla definizione "Si stringe in vita" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Si stringe in vita" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Cinghia:

C Como I Imola N Napoli G Genova H Hotel I Imola A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Si stringe in vita" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

