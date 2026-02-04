Ne ha quattro la dea Kali

SOLUZIONE: BRACCIA

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Ne ha quattro la dea Kali" corrisponde a una soluzione formata da 7 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Ne ha quattro la dea Kali". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Paola Cammarota, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questa verifica consente di utilizzare la soluzione con maggiore sicurezza, anche in presenza di schemi complessi o incroci articolati.

Perché la soluzione è Braccia? Kali, dea della distruzione e della rinascita, viene rappresentata con molte braccia, simbolo della sua potenza e capacità di agire in molte direzioni contemporaneamente. Quattro di queste arti sono spesso evidenziate, sottolineando la sua forza e il controllo sugli elementi. Le sue braccia evidenziano anche la sua natura di dea che sovrintende a processi di trasformazione e rinnovamento. Sono un simbolo di capacità e di molteplicità di azioni che lei può compiere.

Per risolvere la definizione "Ne ha quattro la dea Kali", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Ne ha quattro la dea Kali" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Braccia:

B Bologna R Roma A Ancona C Como C Como I Imola A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Ne ha quattro la dea Kali" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

