MANI

Curiosità e Significato di "Mani"

Perché la soluzione è Mani? La dea Kali, una divinità hindu associata alla distruzione e alla trasformazione, è comunemente rappresentata con quattro mani, ognuna delle quali simboleggia una diversa energia o potere. Pertanto, la risposta MANI si riferisce appunto alle quattro mani di Kali.

Come si scrive la soluzione: Mani

Se ti sei imbattuto nella definizione "La dea Kali ne ha quattro", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

M Milano

A Ancona

N Napoli

I Imola

