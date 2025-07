Cascano davanti alla stupidità nei cruciverba: la soluzione è Braccia

Home / Soluzioni Cruciverba / Cascano davanti alla stupidità

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Cascano davanti alla stupidità' è 'Braccia'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

BRACCIA

Curiosità e Significato di Braccia

Hai risolto il cruciverba con Braccia? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 7 lettere più frequenti: Braccia.

Perché la soluzione è Braccia? Braccia sono gli arti superiori che usiamo per abbracciare, sollevare o difenderci. In questo gioco di parole, rappresentano la forza e la capacità di reagire di fronte alla stupidità, come se ci mettessimo le braccia per affrontarla e superarla. Una metafora che invita a non arrendersi, ma a usare il proprio coraggio e determinazione. Alla fine, tutto si risolve con un gesto di forza e volontà.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: L articolo davanti a VegasSul davanti del berrettoLo procura un velo davanti agli occhiStupidità ottusitàRipiegamento davanti a forze preponderanti

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Braccia

Se "Cascano davanti alla stupidità" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

B Bologna

R Roma

A Ancona

C Como

C Como

I Imola

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

N T O A I Mostra soluzione



Scopri definizioni su "NOTAI" NOTAI

Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, cerca tutte le soluzioni aggiornate visitando l’area dedicata agli enigmi.