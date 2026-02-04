Impugnano i remi

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Impugnano i remi' è 'Vogatori'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: VOGATORI

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Impugnano i remi" corrisponde a una soluzione formata da 8 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Impugnano i remi". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Luca Bianchi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

Perché la soluzione è Vogatori? I vicatori sono coloro che afferrano con forza i remi per muovere una barca o una nave. La loro azione permette di navigare, guidando la imbarcazione attraverso acque calme o agitate. Sono essenziali per il controllo e la direzione della navigazione. La loro abilità e forza sono fondamentali per mantenere rotta e stabilità durante il viaggio.

Impugnano i remi nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Vogatori

La soluzione associata alla definizione "Impugnano i remi" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Impugnano i remi" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 8 lettere della soluzione Vogatori:

V Venezia O Otranto G Genova A Ancona T Torino O Otranto R Roma I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Impugnano i remi" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

