La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Bastioni del castello' è 'Spalti'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: SPALTI

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Bastioni del castello" corrisponde a una soluzione formata da 6 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Bastioni del castello". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Luca Bianchi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

Perché la soluzione è Spalti? Gli spalti sono le strutture che si trovano ai margini delle mura di un castello, pensate per difendere e controllare l'accesso. Queste barriere protettive consentivano ai difensori di sorvegliare l'area circostante e di respingere eventuali attacchi. Spesso erano realizzate con pietra o mattoni e avevano feritoie per le armi da fuoco o archi. La loro funzione principale era di rafforzare la sicurezza dell'edificio fortificato.

Questa pagina è dedicata alla definizione "Bastioni del castello" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Bastioni del castello" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 6 lettere della soluzione Spalti:

S Savona P Padova A Ancona L Livorno T Torino I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Bastioni del castello" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

