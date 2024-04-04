Gradinate degli stadi

Home / Soluzioni Cruciverba / Gradinate degli stadi

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Gradinate degli stadi' è 'Spalti'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: SPALTI

Come completare la definizione Definizione: Gradinate degli stadi

Gradinate degli stadi Risposta: SPALTI

Lunghezza: 6 lettere

6 lettere Schema parole: 6

6 Schema utile: S_____

S_____ Inizia con: S

S Finisce con: I

Definizione: "Gradinate degli stadi". Risposta: SPALTI. Lunghezza: 6 lettere. Schema utile: S_____.

Perché la soluzione è Spalti? Le gradinate degli stadi sono strutture progettate per ospitare gli spettatori durante eventi sportivi o spettacoli pubblici. Sono composte da file di sedili o piani inclinati che permettono a ciascun pubblico di avere una visuale chiara del campo o del palco. La loro funzione principale è garantire sicurezza e comodità, facilitando il movimento e l'accesso. Le gradinate si differenziano per dimensioni e capacità a seconda delle esigenze dell'impianto, offrendo un punto di vista privilegiato a chi assiste all'evento.

Ricevi le soluzioni di Zazoom.it su Google Tutte le soluzioni dei tuoi cruciverba direttamente su Google.

Segui

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Gradinate degli stadi". La risposta di 6 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.

Cerca soluzioni e definizioni con la parola 'Spalti' Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

? Hai una soluzione o definizione migliore? Aiuta altri appassionati di cruciverba: condividi o suggerisci una nuova definizione. Reddit Facebook X Aggiungi definizione

Definizione Soluzione Chi sei? Suggerimenti o dettagli utili Invia suggerimento

Soluzione per 'Gradinate degli stadi' (6 lettere)

Questa pagina è dedicata alla definizione "Gradinate degli stadi" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Gradinate degli stadi" conferma che la soluzione 'Spalti' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Schemi utili per Spalti

Schema parole: 6

La soluzione inizia con S

La soluzione finisce con I

Schema iniziale: S_____

Schema finale: __ALTI

Le 6 lettere della soluzione Spalti

S Savona P Padova A Ancona L Livorno T Torino I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Gradinate degli stadi" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Spalti' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.