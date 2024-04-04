Gradinate degli stadi

Sara Verdi | 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Gradinate degli stadi' è 'Spalti'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: SPALTI

Come completare la definizione

  • Definizione: Gradinate degli stadi
  • Risposta: SPALTI
  • Lunghezza: 6 lettere
  • Schema parole: 6
  • Schema utile: S_____
  • Inizia con: S
  • Finisce con: I

Definizione: "Gradinate degli stadi". Risposta: SPALTI. Lunghezza: 6 lettere. Schema utile: S_____.

Ricerche correlate

Spalti Spalti cruciverba soluzione Gradinate degli stadi Spalti definizione

Perché la soluzione è Spalti? Le gradinate degli stadi sono strutture progettate per ospitare gli spettatori durante eventi sportivi o spettacoli pubblici. Sono composte da file di sedili o piani inclinati che permettono a ciascun pubblico di avere una visuale chiara del campo o del palco. La loro funzione principale è garantire sicurezza e comodità, facilitando il movimento e l'accesso. Le gradinate si differenziano per dimensioni e capacità a seconda delle esigenze dell'impianto, offrendo un punto di vista privilegiato a chi assiste all'evento.

Ricevi le soluzioni di Zazoom.it su GoogleTutte le soluzioni dei tuoi cruciverba direttamente su Google.
Segui

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Gradinate degli stadi". La risposta di 6 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.

Cerca soluzioni e definizioni con la parola 'Spalti'

?
Hai una soluzione o definizione migliore? Aiuta altri appassionati di cruciverba: condividi o suggerisci una nuova definizione.

Soluzione per 'Gradinate degli stadi' (6 lettere)

Questa pagina è dedicata alla definizione "Gradinate degli stadi" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Gradinate degli stadi" conferma che la soluzione 'Spalti' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Schemi utili per Spalti

  • Schema parole: 6
  • La soluzione inizia con S
  • La soluzione finisce con I
  • Schema iniziale: S_____
  • Schema finale: __ALTI

Le 6 lettere della soluzione Spalti

S Savona
P Padova
A Ancona
L Livorno
T Torino
I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Gradinate degli stadi" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Spalti' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

Altre definizioni collegate

Definizioni con la parola gradinate: Gradinate monumentali in parchi o palazzi Uno spicchio di gradinate Si stende sopra le gradinate dello stadio 

Definizioni con la parola stadi: La malattia che fa affollare gli stadi Gli stadi geologici Gli stadi dei fantini 

Definizioni correlate

Potrebbero esserti utili anche queste definizioni di parole crociate: Bastioni del castelloGradini con sedute in un palazzetto o stadioVi siede il pubblico negli stadiSono gradinateUn grido che echeggia negli stadiIl Rossi che riempie gli stadiGli stadi d un processoInfestano gli stadi inglesi

E Z A S N