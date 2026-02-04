Astensione dal cibo

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Astensione dal cibo' è 'Digiuno'.

SOLUZIONE: DIGIUNO

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Astensione dal cibo" corrisponde a una soluzione formata da 7 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Astensione dal cibo". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Vito Manzione, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo processo di controllo permette di adottare la soluzione con tranquillità anche nei cruciverba più impegnativi.

Perché la soluzione è Digiuno? Il digiuno è un gesto di rinuncia temporanea al cibo, spesso praticato per motivi spirituali, medici o di disciplina personale. Attraverso questa scelta, si cerca di purificare il corpo e la mente, rafforzare la volontà o partecipare a riti religiosi. È una pratica che richiede consapevolezza e rispetto del proprio organismo. Spesso associato a rituali di purificazione, il digiuno può essere anche un modo per riflettere e ritrovare l'equilibrio interiore.

La definizione "Astensione dal cibo" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Astensione dal cibo" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Digiuno:

D Domodossola I Imola G Genova I Imola U Udine N Napoli O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Astensione dal cibo" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

