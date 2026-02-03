Quello solforico corrode

Home / Soluzioni Cruciverba / Quello solforico corrode

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Quello solforico corrode' è 'Acido'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ACIDO

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Quello solforico corrode" corrisponde a una soluzione formata da 5 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Quello solforico corrode". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Angelo Caputo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

Perché la soluzione è Acido? Un composto che può danneggiare materiali e tessuti grazie alla sua natura aggressiva. Si tratta di una sostanza che, in presenza di acqua, rilascia ioni di idrogeno, rendendola molto corrosiva. Questa proprietà la rende utile in molte applicazioni industriali, ma anche pericolosa se maneggiata senza cautela. È noto per la sua capacità di reagire con metalli e altre sostanze, causando danni e alterazioni chimiche.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Quello solforico corrode nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Acido

In presenza della definizione "Quello solforico corrode", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Quello solforico corrode" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Acido:

A Ancona C Como I Imola D Domodossola O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Quello solforico corrode" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Un medicinale come il bicarbonatoCosì è il latte cagliatoSi forma nel tessuto muscolare per l affaticamentoIl solforico ustionaLo è l acido solforicoIl nome comune dell acido solforicoLo corrode la ruggineCorrode fino al nervo