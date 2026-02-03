Propri di una nota Università inglese

La soluzione di 13 lettere per la definizione 'Propri di una nota Università inglese' è 'Cantabrigensi'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: CANTABRIGENSI

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Propri di una nota Università inglese" corrisponde a una soluzione formata da 13 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Propri di una nota Università inglese". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Luca Bianchi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

Perché la soluzione è Cantabrigensi? I Cantabrigensi sono studenti o laureati dell'Università di Cambridge, nota per l'eccellenza accademica. Questi individui condividono un forte senso di appartenenza e tradizione legata a una delle istituzioni più prestigiose del Regno Unito. La loro formazione e le esperienze universitarie contribuiscono alla reputazione globale dell'ateneo, rendendoli simbolo di cultura, sapere e impegno nel mondo accademico.

Questa pagina è dedicata alla definizione "Propri di una nota Università inglese" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Propri di una nota Università inglese" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 13 lettere della soluzione Cantabrigensi:

C Como A Ancona N Napoli T Torino A Ancona B Bologna R Roma I Imola G Genova E Empoli N Napoli S Savona I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Propri di una nota Università inglese" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

