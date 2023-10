Tessera che offre servizi ai titolari - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Tessera che offre servizi ai titolari. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : CARD

Significato/Curiosita : Tessera che offre servizi ai titolari

Pubblico di identità digitale). questo processo consente ai titolari di cie di accedere ai servizi online forniti dalle amministrazioni pubbliche italiane... Giochi Card – carte da gioco per giochi di carte collezionabili Persone Andrew Card – politico statunitense

– politico statunitense David Card – economista canadese

– economista canadese Frank Card – cestista statunitense

– cestista statunitense Kathryn Card – attrice statunitense

– attrice statunitense Michael Card – cantautore statunitense

– cantautore statunitense Orson Scott Card – scrittore statunitense Pagine correlate Cards

The Card Pubblico di identità digitale). questo processo consentedi cie di accedereonline forniti dalle amministrazioni pubbliche italiane... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 20 ottobre 2023

