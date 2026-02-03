Imbarcazioni da traino che rispondono alla capitaneria
La soluzione di 21 lettere per la definizione 'Imbarcazioni da traino che rispondono alla capitaneria' è 'Rimorchiatori Portuali'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: RIMORCHIATORI PORTUALI
Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Imbarcazioni da traino che rispondono alla capitaneria" corrisponde a una soluzione formata da 21 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.
Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Imbarcazioni da traino che rispondono alla capitaneria". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Angelo Caputo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.
Perché la soluzione è Rimorchiatori Portuali? Le imbarcazioni utilizzate per aiutare le navi più grandi a muoversi nei porti sono chiamate rimorchiatori portuali. Sono dotate di potenza e manovrabilità per trainare o spostare le navi in sicurezza, rispondendo alle esigenze delle autorità marittime. La loro presenza garantisce la sicurezza e l’efficienza delle operazioni portuali, facilitando le manovre in ambienti complessi e congestionati.
Imbarcazioni da traino che rispondono alla capitaneria nei cruciverba: la soluzione di 21 lettere è Rimorchiatori Portuali
La soluzione associata alla definizione "Imbarcazioni da traino che rispondono alla capitaneria" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Imbarcazioni da traino che rispondono alla capitaneria" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.
Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.
Le 21 lettere della soluzione Rimorchiatori Portuali:
Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Imbarcazioni da traino che rispondono alla capitaneria" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.
Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.
Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Rispondono di diritto o di rovescioImbarcazioní primitiveImbarcazioni in genereImbarcazioni venezianeImbarcazioni d acqua dolce
C O C A I R T I