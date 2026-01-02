Tavola trasversale presente nelle imbarcazioni con vogatori

La soluzione di 16 lettere per la definizione 'Tavola trasversale presente nelle imbarcazioni con vogatori' è 'Banco Dei Rematori'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: BANCO DEI REMATORI

Perché la soluzione è Banco Dei Rematori? Il banco dei rematori è una struttura orizzontale situata all'interno delle imbarcazioni usate per la voga. Serve a sostenere e posizionare i vogatori durante la pagaiata, garantendo stabilità e corretto assetto. Questa componente è fondamentale per ottimizzare la potenza e la resistenza durante le sessioni di allenamento o gara. La sua presenza contribuisce alla sicurezza e all'efficienza dell'intera imbarcazione.

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Tavola trasversale presente nelle imbarcazioni con vogatori" corrisponde a una soluzione formata da 16 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Tavola trasversale presente nelle imbarcazioni con vogatori". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Paola Cammarota, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

Questa pagina è dedicata alla definizione "Tavola trasversale presente nelle imbarcazioni con vogatori" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Tavola trasversale presente nelle imbarcazioni con vogatori" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 16 lettere della soluzione Banco Dei Rematori:

B Bologna A Ancona N Napoli C Como O Otranto D Domodossola E Empoli I Imola R Roma E Empoli M Milano A Ancona T Torino O Otranto R Roma I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Tavola trasversale presente nelle imbarcazioni con vogatori" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

