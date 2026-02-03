Come una malattia di famiglia

La soluzione di 10 lettere per la definizione 'Come una malattia di famiglia' è 'Ereditaria'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: EREDITARIA

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Come una malattia di famiglia" corrisponde a una soluzione formata da 10 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Come una malattia di famiglia". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Angelo Caputo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

Perché la soluzione è Ereditaria? Un disturbo che si trasmette di generazione in generazione, spesso senza cause apparenti, e può manifestarsi con sintomi simili tra i vari membri. È una condizione che si eredita geneticamente, influenzando la salute di parenti e parenti stretti. La sua diffusione dipende dal patrimonio genetico trasmesso dai genitori. Questa forma di malattia si manifesta attraverso caratteristiche condivise all’interno di un nucleo familiare.

Se la definizione "Come una malattia di famiglia" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Come una malattia di famiglia" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 10 lettere della soluzione Ereditaria:

E Empoli R Roma E Empoli D Domodossola I Imola T Torino A Ancona R Roma I Imola A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Come una malattia di famiglia" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

