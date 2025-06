Come una malattia... di famiglia nei cruciverba: la soluzione è Ereditaria

Home / Soluzioni Cruciverba / Come una malattia... di famiglia

La soluzione di 10 lettere per la definizione 'Come una malattia... di famiglia' è 'Ereditaria'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

EREDITARIA

Curiosità e Significato... La soluzione Ereditaria di 10 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Ereditaria per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Ereditaria? Ereditaria si riferisce a qualcosa che si trasmette di generazione in generazione, come i geni o le proprietà familiari. È spesso usata per descrivere condizioni mediche o caratteristiche che si ereditano dai propri antenati, rendendo questa parola sinonimo di qualcosa che passa di famiglia in famiglia, come un vero e proprio fardello o dono nel tempo. In breve, tutto ciò che si trasmette di famiglia si dice essere... ereditaria.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Creano una nuova famigliaNathaniel in famigliaFamiglia di scimmieMalattia infettiva oggi debellataSi festeggia in famiglia

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Se ti sei imbattuto nella definizione "Come una malattia... di famiglia", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

E Empoli

R Roma

E Empoli

D Domodossola

I Imola

T Torino

A Ancona

R Roma

I Imola

A Ancona

I O R A M G N A G A Mostra soluzione



Scopri definizioni su "MAGGIORANA" MAGGIORANA

Hai bisogno di un aiuto in più? Consulta migliaia di soluzioni per parole crociate e rebus nella raccolta sempre aggiornata.