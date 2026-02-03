Un auto della polizia

SOLUZIONE: PANTERA

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Un auto della polizia" corrisponde a una soluzione formata da 7 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Un auto della polizia". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Luca Bianchi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

Perché la soluzione è Pantera? La parola richiama un veicolo utilizzato dalle forze dell'ordine per pattugliare e intervenire rapidamente nelle emergenze. È un mezzo di servizio che simboleggia autorità e presenza nelle strade. La scelta del nome evoca agilità e potenza, caratteristiche fondamentali per un veicolo dedicato a garantire sicurezza pubblica. La sua designazione richiama anche un animale noto per velocità e forza.

In presenza della definizione "Un auto della polizia", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Un auto della polizia" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Pantera:

P Padova A Ancona N Napoli T Torino E Empoli R Roma A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Un auto della polizia" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

