La Soluzione ♚ Auto spia della polizia La soluzione di 7 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è : CIVETTA . Ecco la soluzione verificata al quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è. Ecco laal quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. CIVETTA

Significato della soluzione per: Auto spia della polizia Il giorno della civetta è un racconto lungo di Leonardo Sciascia, terminato nel 1960 e pubblicato per la prima volta nel 1961 dalla casa editrice Einaudi. Il racconto trae lo spunto dall'omicidio di Accursio Miraglia, un sindacalista comunista, avvenuto a Sciacca nel gennaio del 1947 ad opera di Cosa Nostra. Sciascia aveva già iniziato a scrivere di mafia nel 1957, recensendo il libro di Renato Candida, comandante dei carabinieri ad Agrigento, al quale si è ispirato per tratteggiare il personaggio del Capitano Bellodi, protagonista del romanzo. Italiano: Sostantivo: civetta ( approfondimento) f sing (pl.: civette) . (zoologia) (ornitologia) uccello notturno; la sua classificazione scientifica è Athene noctua ( tassonomia). locandina. (araldica) figura araldica convenzionale in cui l'uccello è rappresentato, di norma, posto di profilo ma con la testa di fronte. Voce verbale: civetta . terza persona singolare dell'indicativo presente di civettare.

