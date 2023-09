Auto della Polizia - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Auto della Polizia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : PANTERE - PANTERA

Significato/Curiosita : Auto della polizia

La polizia di stato (fino al 1981 corpo delle guardie di pubblica sicurezza) è un corpo di polizia ad ordinamento civile, che fa parte delle forze di... Ex membri delle pantere nere, il nuovo partito sarebbe illegittimo e "non è il nuovo partito delle pantere nere". il simbolo, la pantera nera, deriva dalla... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 7 settembre 2023

