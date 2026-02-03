Arnese dello scaricatore

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Arnese dello scaricatore' è 'Raffio'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: RAFFIO

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Arnese dello scaricatore" corrisponde a una soluzione formata da 6 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Arnese dello scaricatore". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Anna Gallo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo processo di controllo permette di adottare la soluzione con tranquillità anche nei cruciverba più impegnativi.

Perché la soluzione è Raffio? Il termine si riferisce a uno strumento utilizzato nel contesto delle scariche elettriche per convogliare e controllare la dispersione di energia. È un componente fondamentale nei dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, garantendo la sicurezza degli impianti. La sua funzione principale è assicurare un percorso sicuro per la corrente, evitando danni a persone o strutture. Questo arnese aiuta a gestire le scariche improvvise, mantenendo l'integrità dell'impianto elettrico.

Arnese dello scaricatore nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Raffio

Se la definizione "Arnese dello scaricatore" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Arnese dello scaricatore" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 6 lettere della soluzione Raffio:

R Roma A Ancona F Firenze F Firenze I Imola O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Arnese dello scaricatore" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

