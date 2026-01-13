I cinque supremi magistrati di Sparta

SOLUZIONE: EFORI

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "I cinque supremi magistrati di Sparta" corrisponde a una soluzione formata da 5 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "I cinque supremi magistrati di Sparta". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Anna Spiotta, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

Perché la soluzione è Efori? Gli efori erano i cinque magistrati più importanti di Sparta, responsabili di sorvegliare l'osservanza delle leggi e di controllare i re. Avevano poteri elevati e garantivano il rispetto delle regole della città-stato. La loro funzione era fondamentale per mantenere l'ordine e l'equilibrio tra il potere del re e la comunità spartana. Con il loro ruolo, gli efori rafforzavano la stabilità e l'autorità del sistema politico spartano.

In presenza della definizione "I cinque supremi magistrati di Sparta", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "I cinque supremi magistrati di Sparta" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

