Istanze dei magistrati

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La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Istanze dei magistrati' è 'Rogatorie'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ROGATORIE

Perché la soluzione è Rogatorie? Le rogatorie sono strumenti attraverso cui i magistrati si rivolgono ad altri uffici giudiziari, spesso in diverse giurisdizioni, per ottenere informazioni o eseguire atti necessari alle indagini. Questi atti istruttori consentono di coordinare le attività tra diverse autorità giudiziarie, facilitando la raccolta di prove e la comunicazione di documenti. La loro funzione è fondamentale per garantire un’efficace cooperazione internazionale e interregionale nel processo penale, assicurando che le istanze dei magistrati siano adeguatamente soddisfatte.

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Istanze dei magistrati nei cruciverba: la soluzione di 9 lettere è Rogatorie

Questa pagina è dedicata alla definizione "Istanze dei magistrati" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Rogatorie'.

Lettere, schema e soluzione Definizione: Istanze dei magistrati

Istanze dei magistrati Risposta: ROGATORIE

Lunghezza: 9 lettere

9 lettere Schema parole: 9

9 Schema utile: R________

R________ Inizia con: R

R Finisce con: E

Le 9 lettere della soluzione

R Roma O Otranto G Genova A Ancona T Torino O Otranto R Roma I Imola E Empoli

La soluzione 'Rogatorie' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Istanze dei magistrati". Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.