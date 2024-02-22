Istanze dei magistrati

Sara Verdi | 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Istanze dei magistrati' è 'Rogatorie'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ROGATORIE

Perché la soluzione è Rogatorie? Le rogatorie sono strumenti attraverso cui i magistrati si rivolgono ad altri uffici giudiziari, spesso in diverse giurisdizioni, per ottenere informazioni o eseguire atti necessari alle indagini. Questi atti istruttori consentono di coordinare le attività tra diverse autorità giudiziarie, facilitando la raccolta di prove e la comunicazione di documenti. La loro funzione è fondamentale per garantire un’efficace cooperazione internazionale e interregionale nel processo penale, assicurando che le istanze dei magistrati siano adeguatamente soddisfatte.

Ricevi le soluzioni di Zazoom.it su GoogleTutte le soluzioni dei tuoi cruciverba direttamente su Google.
Segui

Cerca soluzioni e definizioni con la parola 'Rogatorie'

?
Hai una soluzione o definizione migliore? Aiuta altri appassionati di cruciverba: condividi o suggerisci una nuova definizione.

Istanze dei magistrati nei cruciverba: la soluzione di 9 lettere è Rogatorie

Questa pagina è dedicata alla definizione "Istanze dei magistrati" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Rogatorie'.

Lettere, schema e soluzione

  • Definizione: Istanze dei magistrati
  • Risposta: ROGATORIE
  • Lunghezza: 9 lettere
  • Schema parole: 9
  • Schema utile: R________
  • Inizia con: R
  • Finisce con: E

Le 9 lettere della soluzione

R Roma
O Otranto
G Genova
A Ancona
T Torino
O Otranto
R Roma
I Imola
E Empoli

La soluzione 'Rogatorie' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Istanze dei magistrati". Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

Definizioni correlate

Potrebbero esserti utili anche queste definizioni di parole crociate: Vesti da magistrati I magistrati supremi che erano anche eponimi I nove supremi magistrati dell antica Atene Antichi magistrati romani Raggruppa i magistrati sigla 

Altre definizioni collegate

Con istanze: Comprendono le istanze 

Con magistrati: Storici magistrati spartani 