Istanze dei magistrati
La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Istanze dei magistrati' è 'Rogatorie'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: ROGATORIE
Perché la soluzione è Rogatorie? Le rogatorie sono strumenti attraverso cui i magistrati si rivolgono ad altri uffici giudiziari, spesso in diverse giurisdizioni, per ottenere informazioni o eseguire atti necessari alle indagini. Questi atti istruttori consentono di coordinare le attività tra diverse autorità giudiziarie, facilitando la raccolta di prove e la comunicazione di documenti. La loro funzione è fondamentale per garantire un’efficace cooperazione internazionale e interregionale nel processo penale, assicurando che le istanze dei magistrati siano adeguatamente soddisfatte.
Istanze dei magistrati nei cruciverba: la soluzione di 9 lettere è Rogatorie
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Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Istanze dei magistrati
- Risposta: ROGATORIE
- Lunghezza: 9 lettere
- Schema parole: 9
- Schema utile: R________
- Inizia con: R
- Finisce con: E
Le 9 lettere della soluzione
La soluzione 'Rogatorie' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Istanze dei magistrati". Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.
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