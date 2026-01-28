Un prefisso da watt e da hertz

SOLUZIONE: MEGA

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Un prefisso da watt e da hertz" corrisponde a una soluzione formata da 4 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Un prefisso da watt e da hertz". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Vito Manzione, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

Perché la soluzione è Mega? Il termine si forma combinando un'unità di misura di potenza con una di frequenza, indicando una grandezza molto elevata. Viene spesso usato per esprimere valori di banda larga o capacità di trasmissione, sottolineando un livello superiore rispetto alle unità più comuni. La parola deriva dall'aggiunta di un prefisso che moltiplica per un milione, evidenziando un'ampia portata o intensità di qualcosa.

In presenza della definizione "Un prefisso da watt e da hertz", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Un prefisso da watt e da hertz" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 4 lettere della soluzione Mega:

M Milano E Empoli G Genova A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Un prefisso da watt e da hertz" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

