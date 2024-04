La definizione e la soluzione di 4 lettere: Un prefisso da watt e da byte. MEGA Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Italiano

Prefisso

Significato e Curiosità su: Il mega è un prefisso SI che esprime il fattore 106, ovvero 10002 = 1 000 000, ovvero un milione. Il suo simbolo è M.È stato confermato nel 1960 dalla CGPM. Deriva dall'aggettivo greco µa (mègas, grande). Si usa anche l'unità di misura megatone, equivalente di un milione di tonnellate di TNT (tritolo) per misurare la potenza esplosiva delle armi nucleari. In informatica mega è comunemente usato anche come prefisso che esprime il fattore (210)2 = 1 048 576; per evitare ambiguità la International Electrotechnical Commission (IEC) per tale fattore propone il prefisso mebi con simbolo Mi).

mega-

prima parte di lemmi formati dall'accostamento di due parole la prima delle quali significa grosso, grande (metrologia) definizione mancante; se vuoi, aggiungila tu (infromatica) definizione mancante; se vuoi, aggiungila tu

Sillabazione

mè | ga -

Pronuncia

IPA: /'mga/

Etimologia / Derivazione

Etimologia mancante. Se vuoi, aggiungila tu.

Parole derivate