MEGA

Curiosità e Significato di Mega

Perché la soluzione è Mega? MEGA è un prefisso utilizzato in ambito tecnologico per indicare un milione di unità, come in megabyte (MB) o megawatt (MW). Serve a quantificare grandi quantità di dati o energia, rendendo più semplice comunicare dimensioni elevate. Quindi, quando si parla di memoria o potenza, mega aiuta a capire subito che si tratta di valori molto estesi, facilitando confronti e calcoli.

Come si scrive la soluzione Mega

M Milano

E Empoli

G Genova

A Ancona

