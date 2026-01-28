Isole non distanti dalle Cicladi

SOLUZIONE: SPORADI

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Isole non distanti dalle Cicladi" corrisponde a una soluzione formata da 7 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Isole non distanti dalle Cicladi". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Angelo Caputo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questa verifica consente di utilizzare la soluzione con maggiore sicurezza, anche in presenza di schemi complessi o incroci articolati.

Perché la soluzione è Sporadi? Le Sporadi sono un arcipelago di isole situato vicino alle Cicladi, nel Mar Egeo, noto per le sue spiagge incantevoli e i villaggi pittoreschi. Queste isole offrono un mix di bellezze naturali e tradizioni locali, attirando turisti in cerca di relax e cultura. La loro posizione strategica e il carattere unico le rendono una meta ideale per chi desidera esplorare le meraviglie delle isole greche senza allontanarsi troppo dalle Cicladi.

Quando la definizione "Isole non distanti dalle Cicladi" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Isole non distanti dalle Cicladi" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Sporadi:

S Savona P Padova O Otranto R Roma A Ancona D Domodossola I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Isole non distanti dalle Cicladi" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

