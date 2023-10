È la più meridionale delle isole Cicladi - Cruciverba

Sullewikivoyage contiene informazioni turistiche sulleportale dedicato alle, su.it., su isolecicladi...

Santorini (in greco Sat, Santoríni; in greco antico: Ta, Thra), in italiano anche Santorino, è l'isola più meridionale dell'arcipelago delle Cicladi, nel mare Egeo. La sua superficie è di 79,19 km². Il nome attuale "Santorini", una corruzione del nome Sant'Erini, le fu dato dai veneziani in onore di Santa Irene di Tessalonica, martire del 304, a cui era dedicata la basilica di Perissa, località della parte sud-orientale dell'isola. Dal punto di vista amministrativo, rappresenta parte del comune omonimo, nella periferia dell'Egeo Meridionale.