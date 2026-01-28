Le due parti d una gara di slalom

Home / Soluzioni Cruciverba / Le due parti d una gara di slalom

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Le due parti d una gara di slalom' è 'Manches'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: MANCHES

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Le due parti d una gara di slalom" corrisponde a una soluzione formata da 7 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Le due parti d una gara di slalom". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Vito Manzione, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo processo di controllo permette di adottare la soluzione con tranquillità anche nei cruciverba più impegnativi.

Perché la soluzione è Manches? Le manches sono le due fasi in cui si divide una competizione di slalom, durante le quali gli atleti devono superare diversi ostacoli seguendo un percorso stabilito. Questi turni consentono di valutare le capacità e la resistenza degli sciatori in momenti distinti della gara. La suddivisione permette anche di confrontare le prestazioni e di garantire equità tra i partecipanti.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Le due parti d una gara di slalom nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Manches

Questa pagina è dedicata alla definizione "Le due parti d una gara di slalom" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Le due parti d una gara di slalom" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Manches:

M Milano A Ancona N Napoli C Como H Hotel E Empoli S Savona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Le due parti d una gara di slalom" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: I diversi giri di un gioco a Parigi fraTaglia da due partiSuddivisione in due partiRisuona dell attrito fra due parti metallicheSeparare due parti precedentemente appiccicateMatch gara velica fra due imbarcazioni uguali