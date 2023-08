Sta con le mani in mano - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Sta con le mani in mano. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : INOPEROSO

Altra risposta : OZIOSO - INOPEROSO

Significato/Curiosita : Sta con le mani in mano

Tasca" o "stare con le mani in mano" rappresentano attributi negativi. le mani denotano anche un'appartenenza ad una classe sociale: le mani curate delle... Nascita; la sua vita è di circa 50 giorni. in realtà, l'immagine del fuco, inoperoso ed ozioso (presente ad esempio nella favola di fedro api e fuchi al tribunale... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 31 agosto 2023

